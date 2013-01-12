Wesley Sneijder Galatasaray'da

Galatasaray devre arasında transfer etmek istediği Interli Wesley Sneijder'le her konuda anlaştı.



Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için çaba gösterdiği Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'le her konuda anlaştığı belirtildi.

Galatasaray, Sneijder'in transferi için İtalyan futbol takımı Inter'le anlaşmış ancak Sneijder'i ikna etmekte güçlük çekmişti.

Sneijder, Galatasaray ile her konuda anlaştı. Hollandalı yıldız futbolcu 5.3 milyon Euro yıllık ve 25 bin Euro maç başı olmak üzere 3.5 yıllık anlaşma imzaladı.