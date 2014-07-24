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Spor

Wesley Sneijder 5 sezon daha Galatasaray'da

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder'ın menajeri, Monaco'dan gelen transfer teklifini yıldız futbolcunun reddettiğini söyledi

24 Temmuz 2014 19:22

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Guido Albers, "Wesley Sneijder'in sözleşmesini ekstra 3 yıl daha uzatmak istiyoruz. Sanırım Başkan Ünal Aysal da bu arzuya sıcak bakıyor. Muhtemelen Sneijder'ın sözleşmesini uzatacağız. Snejider, 15 Ağustos'a doğru takıma dönecek ve yeni sezon çalışmalarına başlayacak" diye konuştu.

 

Monaco'nun teklifini reddetti

 

Guido Albers, "2014 Dünya Kupası'nda belli bir aşamadan sonra ve şampiyona sonrası birçok kulüp, Sneijder için beni aradı. Ancak kendisi bunları değerlendirmek istemedi. İlgilenen kulüpler arasında Manchester United yoktu. Monaco bir teklifte bulundu.

Sneijder, Galatasaray 'da devam etmek istediğini söyledi. İstanbul 'u ve Galatasaray'ı çok seviyor. Bu nedenle Galatasaray'da devam etmeye karar verdi. Diğer kulüplerin teklifiyle ilgilenmiyor" ifadelerini kullandı.

 

Sakatlık sorunu yok

 

Albers, "Küçük bir sakatlığı vardı dünya kupasından kalma; ama şimdi çok iyi durumda. Sakatlık sorunu kalmadı" diye konuştu.

 

Teknik ekipte yer almak istiyor

 

30 yaşındaki futbolcunun futbol kariyerini Galatasaray'da sonlandırabileceği mesajını veren Guido Albers, "Ünal Aysal ile çok iyi bir ilişkisi var. Başkanı çok seviyor. Elbette Galatasaray'da futbol hayatının sonuna kadar kalmayı düşünebilir. Bu bir seçenek olabilir; ancak şimdi biz sözleşme uzatma konusu üzerinde düşünüyoruz. Futboldan sonra antrenörlük kurslarına giderek teknik ekipte yer almak istiyor. Bu da seçenekler arasında" dedi.

 

3 yıllık ek sözleşme

 

Guido Albers, "Biz, Galatasaray yönetimiyle yeni kontrat konusunu konuştuk. Ancak şu ana kadar yeni kontrat imzalamadık. Şu anda bekleme aşamasındayız. Eylül ayından önce yeni kontrat yapmayı amaçlıyoruz. Son tarih olarak 1 Eylül'den öncesini söyleyebiliriz. Bu tarihe kadar sözleşme uzatılmazsa, 2 yıl daha kontratımız var bu devam eder.

Ama ben Başkan'la konuştum, düşüncem 3 yıllık ilave kontrat yapacağımız yönünde, böyle olursa Sneijder 5 sezon daha Galatasaray'da oynayacak. Galatasaray'ı çok seviyor. Taraftarı ve oradaki arkadaşlarını çok seviyor. İstanbul'da yaşıyor olmaktan dolayı çok mutlu. İstanbul'da çok ama çok mutlu. Başkan'ı da çok seviyor" diye konuştu.

 

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