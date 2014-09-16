Wesley Sneijder 3 yıl daha kalmak istiyor

Radyospor'dan Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan menajer Guido Albers, Hollandalı yıldız Sneijder'in Galatasaray'da kalmak istediğini dile getirdi.

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'la görüşme aşamasında olduklarını dile getiren Guido Albers, " Galatasaray UEFA Financial Fair Play kurallarını düşünmek zorunda, bu etkenleri de göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Wesly şu anda sadece lig ve şampiyonlar ligi maçlarına kanalize oldu. Gerçekten çok uzun yıllar Galatasaray'da kalmayı çok istiyor. Kulübü, taraftarı ve İstanbul 'u çok seviyor" diye konuştu.

'Sneijder 4. yıldızı çok istiyor'

Sneijder'in iki önemli hedefi olduğunu dile getiren Albers, "Galatasaray'la 4. yıldızı kazanmayı çok istiyor ve Hollanda Milli Takımı'yla 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası boyunca bir rekor elde etmeyi hedefliyor. Şu ana kadar 107 kez milli formayı giydi. Van der Sar 130 kez giymişti. İşte Wesly bu rakamı geçmek istiyor" dedi.

Galatasaray teknik heyetinde yer almak istiyor

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncuyla 3 yıl daha ekstra kontrat yapmayı istediğini açıklayan Guido Albers, "Zaten 2016 Temmuz ayına kadar sözleşmemiz var. Bunun üzerine 3 yıl daha sözleşme yapmayı amaçlıyoruz. Zaten bu sürenin bitiminde 35 yaşında olacak. Sonrasında aktif futbolu bırakıp, Galatasaray teknik heyetinde yer almak istiyor.



Ancak adım adım ilerliyoruz. Bu çok güzel bir şey, kulüp onunla gelecek planları yapıyor. Bu nedenle Wesley çok mutlu. Futboldan sonra da İstanbul'da yaşamayı arzu ediyor" ifadelerini kullandı.

'Ünal Aysal'la bu hafta biraraya geleceğiz'

Bu hafta içerisinde sözleşme uzatma konusunda çalışacaklarını belirten Albers, "Biz bu hafta sayın Aysal'la bir araya geleceğiz. Ünal Aysal gerçekten mükemmel bir insan ve son derece dürüst. Sanırım iki ay içerisinde sözleşme uzatma işini sonuçlandırmış oluruz. Wesly geçen sezon takım için çok önemli işler yaptı. Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda. Bu sezon da dördüncü yıldızı kazanmak için elinden geleni yapacak. Bu konuda çok arzulu" dedi.



Başkan Ünal Aysal da, "Sneijder'le sözleşme uzatmayı istiyoruz. Ancak acelemiz yok. Zaten var olan sözleşmemiz var. Üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.