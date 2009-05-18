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Spor

Wenger'den Real Madrid'e yeşil ışık

18 Mayıs 2009 20:42


İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Fransız Arsene Wenger, ''Her teknik direktör Real Madrid'de çalışmak ister'' dedi.


Arsenal'in Fransız çalıştırıcısı, bir televizyon programında, geçen hafta Real Madrid'de başkanlık için adaylığını açıklayan Florentino Perez'in başkan seçilmesi durumunda kendisiyle anlaşacağına yönelik bir soruya, ''Her teknik adam Real Madrid'de çalışmak ister'' diye cevap verdi.

Wenger'in bu cevabı Fransız basınında tecrübeli teknik direktörün İspanyol ekibine gidebileceğine yönelik yorumlara neden olduğu belirtildi.

İngiliz ekibi Arsenal ile 2011 yılına kadar anlaşması bulunan Wenger'in adı, Florentino Perez'in Real Madrid'de başkanlık yaptığı ilk dönemde de Eflatun-beyazlılarla anılmıştı.

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