Wenger'den Apiah açıklaması

Arsenal menajeri Arsene Wenger yaptığı açıklmada, Gana kaptanı Stephen Appiah’ın transferini reddetti.



Transfer dönemi bittiğinden beri Arsenal’in, Stephen Appiah ile ilgilendiği yazılmaktaydı. Appiah, Fenerbahçe ile olan kontratını karşılıklı olarak feshetmişti.



Gilberto, Mathieu Flamini ve Lassana Diarra’nın ayrılmasının ardından bir çok yorumcu Appiah’ın Arsenal’e gelmesini bekliyordu. Fransız antrenör dün düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili soruya, “Hayır, ilgilenmiyoruz.” şeklinde yanıt verdi.