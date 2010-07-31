-WENGER, FABREGAS İÇİN SON NOKTAYI KOYDU ANKARA (A.A) - 31.07.2010 - Arsenal futbol takımının teknik direktörü Arsene Wenger, Barcelona'nın ısrarla istediği Cesc Fabregas'ın, gelecek yıl da İngiltere'de oynayacağını söyledi. Wenger, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun Arsenal'de kalacağına emin olduğunu belirtti. Teknik adam, ''Fabregas'ı takımda tutmak istediğimizi ve gelecek yıl da takıma kaptanlık yapacağını her zaman söyledim. Bu düşüncem, transfer söylentilerinin yapıldığı geçen sezon ile bu yaz değişmedi'' diye konuştu. İspanyol futbolcunun Dünya Kupası'nı yeni kaldırdığını hatırlatan Wenger, gelecek sezon Fabregas'tan beklentilerinin büyük olduğunu ve bu futbolcunun katkısıyla ligde şampiyonluğa ulaşmak istediklerini kaydetti.