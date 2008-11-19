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Spor

Weeks: Galatasaray'ı yenmeliyiz

Ankaraspor'un orta saha oyuncusu Theo Weeks, puan cetvelindeki yerlerini korumak için Galatasaray'ı yenmeleri gerektiğini söyledi.

19 Kasım 2008 02:00


Turkcell Süper Lig takımlarından Ankaraspor'un orta saha oyuncusu Theo Weeks, puan cetvelindeki yerlerini korumak için Galatasaray'ı yenmeleri gerektiğini söyledi.


Turkcell Süper Lig'de bu hafta sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Ankaraspor'da, futbolcular galibiyeti hedefliyor.

Başkent ekibinin orta sahadaki genç oyuncusu Theo Weeks, 8 haftalık başarılı serilerinin Fenerbahçe karşısında sona erdiğini belirterek, ''Uzun süredir iyi mücadele ediyoruz ve bunun sonucunda da galip geliyoruz. Galatasaray'ın gücünü ve kalitesini biliyoruz. Puan cetvelindeki yerimizi korumak istiyorsak Galatasaray'ı yenmeliyiz'' diye konuştu.

Rakiplerinin ligde bazı sıkıntılar yaşadığını ifade eden Liberyalı futbolcu, ''Bu hafta Galatasaray karşısında en az 1 puan alacağımızı tahmin ediyorum. Bunu başarabilecek güçteyiz. Tekrar bir seri yakalamak istiyoruz'' dedi.

2-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçını da değerlendiren Theo, ''Hakemle ilgili bazı sorunlar yaşadık. Eğer ilk atağımızda golü atan biz olsaydık sonuç daha farklı olurdu. Ama inanıyorum ki, Galatasaray maçında bu tür hatalarla karşılaşmayız ve 3 puanı alan taraf biz oluruz'' ifadelerini kullandı.

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