Web, kadınlar tarafından daha fazla kullanılıyor

T24 - Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde düzenlenen II. Uluslararası New Media and Interactivity konulu konferansın son gününde akademisyenler, yeni medya ortamı ve medyanın bugünkü durumunu değerlendirdildi. Hacettepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Koordinatörü Dr. Kaynas, yeni medya iletişim politikalarında paradigma değişimini Türkiye örneği üzerinden açıklarken, "Yeni medyada siyasal alandaki yurttaş kavramı yerine tüketim alanında ki yurttaş kavramı yerleştirilmeye çalışılıyor" dedi. Çiğdem Aytekin ise "web"in kadınlar tarafından daha fazla kullanıldığına dikkat çekti.





Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Prof. Dr. Erdal İnönü Bilim ve Kültür Merkezi'nden düzenlenen Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim konulu konferansın son gününde, yerli ve yabancı akademisyenler medyanın bugünkü durumunu değerlendirdi.





Uluslararası alanda düzenlenen konferansa Amerika, Malezya, Ukrayna, Fransa, Almanya, İngiltere, Hindistan, Tayland, Kosova, Avusturya, Nijerya, İran, İsveç, Finlandiya ve Kırgızistan’dan 75 akademisyen, Türkiye’den ise 20 ayrı üniversiteden 155 öğretim üyesi katıldı.





Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Aynur Köse, konferansta “Seçilmişlerin İletişim Stratejileri Üzerine Bir İnceleme” başlıklı araştırmasını sundu. Köse sunumunda, siyasi partilerin, liderlerin, milletvekillerinin kitlelere ulaşabilmeleri için yeni medya ortamından yararlanma yollarını ve bunların analiz basamaklarından söz etti.







'Siyasal alandaki yurttaş' yerine 'tüketim alanındaki yurttaş'







Hacettepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Koordinatörü Dr. Serhat Kaynas, “Küresel Medya Yönetimi Çağında Ulus Devlet” başlıklı konuşmasında, yeni medya iletişim politikalarında paradigma değişimini Türkiye örneği üzerinden açıkladı. Kaynas, “Yeni medyada siyasal alandaki yurttaş kavramı yerine tüketim alanında ki yurttaş kavramı yerleştirilmeye çalışılıyor,” dedi.





Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Şevket Sayılgan, “Global krizin Geleneksel Medya ve Yeni Medya’ya Reklam Gelirleri Yönünden Etkisinin Analizi” başlıklı bir sunum yaptı. Sayılgan, medyanın giderek yabancılaştığını ve kendi alanından uzaklaştığını ifade etti.





KTÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğretim görevlisi olan Dr. Mustafa Yılmaz, “Bir Eşitsizlik Biçimi Olarak Dijital Bölünme Olgusu” adlı sunumunda Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 200 kişilik bir denek grubu üzerinde yaptıkları araştırmalar sonucunda, dijital bölünme olgusunu daha net biçimde anlatmaya çalıştıklarını anlattı.





“Websites as Artefacts: A New Model for Website Analysis “ başlıklı konuşmalarında Lisbeth Klastrup ve Ida Engholm websitelerinde grafik tasarımının önemi ve bunların pazarlama üzerindeki etkisini anlattı.







Web, kadınlar tarafından daha fazla kullanılıyor







Çiğdem Aytekin ise sunumunda Mcluhan’ın “Global Köy” ve “Dörtlü Model” teorisini açıkladı. Aytekin sunumunda dörtlü modelin bugünkü kitle iletişim araçlarında uygulanma biçimini anlattı. Ayrıca “Tüm dünyayı kapsayan, ülkeleri aşan sosyal ağlar oluşması mümkün kılınmış, bu ağlar tamamen sıradan kullanıcılar tarafından üretilen içeriği sunuyor ve gelişimi kullanıcılarla belirleniyor,” diyerek Web 2.0 nin gelişimi ve geldiği aşama hakkında bilgi verdi. Gelecekte “Anlamsal Web” sıkıntılarının çözüleceğini söyleyen Aytekin, insanların gelecekte Web’le doğrudan iletişime geçebileceği “Akıllı Web” sisteminin oluşacağı müjdesini verdi. Sosyal medya konusunda yapılan araştırmalarda Web’in kadınlar tarafından daha fazla kullanıldığını söyleyen Aytekin, Web üzerindeki paylaşım sitelerinde video ve fotoğraf istatistiklerini ortaya koydu.





“Yeni medya anlayışında sosyal pazarlama: Türkiye’deki ulusal gazetelerin web üzerine bir inceleme” başlığı altında Pelin Dündar, sosyal devlet anlayışı ve bu kavrama yöneltilen anlamları değerlendirdi. Dündar konuşmasında son yıllarda devlet dışı örgütlenmelerin toplum gelişimi açısından önem kazanmaya başlamasını anlattı.





Dündar, “Önceleri demokrasi, insan hakları, özgürlük, sivil toplum gelişmişlik düzeyinin kriterleri iken günümüzde bunlara ilaveten çevre sağlığı, ülke kaynaklarının tam kapasite kullanılabilirliği, küresel değerleri ve kültürler arası diyaloga verilen önem gibi sosyal kavramlar, ülkelerin gelişmişliğini belirleyen kriterler olmuştur. Sosyal pazarlama sosyal yararlılığı ön plana alan tüm toplum yararını gözeten bir sosyal düşüncenin nedenini açıklayan gerekli programların gelişmesi temeline dayanan buna bağlı olarak da hedef kitleyi etkilemek için kullanılan bir pazarlama anlayışıdır,” diye konuştu.





Haber: Eda Yiğit, Begüm Gülhan, Ebulfez Demirdaş, Hatice Deniz / MİHA