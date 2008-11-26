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Spor

W.Bremen bırakmadı

Şampiyonlar Ligi (B) Grubu beşinci maçında Anorthosis Famagusta kendi sahasında Werder Bremen ile 2-2 berabere kaldı.

26 Kasım 2008 02:00


Şampiyonlar Ligi (B) Grubu beşinci maçında Anorthosis Famagusta kendi sahasında Werder Bremen ile 2-2 berabere kaldı.

İlk yarısı 0-0 golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada Anorthosis'in gollerikarşılaşmanın 62. dakikasında Nicolaou ve 68. dakikasında Savio'dan geldi. Werder Bremen'in gollerini ise 72. dakikada penaltıdan Diego ve 87. dakikada Almeida kaydetti.

Anorthosis Famagusta, bu karşılaşmanın ardından (B) Grubu'ndaki puanını 6'ya, Werder Bremen ise 4 puana yükseltti.

Şampiyonlar Ligi (B) Grubu 9 Aralık'ta Panathinaikos - Anorthosis ve Werder Bremen - Inter arasında oynanacak maçlarla tamamlanacak.

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