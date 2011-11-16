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Spor

WBC Dynamo: 75

16 Kasım 2011 21:05

-WBC Dynamo: 75 - BOTAŞ Spor: 89 ANKARA (A.A) - 16.11.2011 - BOTAŞ Spor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası (A) Grubu'ndaki 3'üncü maçında Rusya'nın WBC Dynamo takımını 89-75 yendi. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Krylatskoe Sports Palace'da yapılan maçın ilk çeyreğini 25-24 önde tamamlayan BOTAŞ Spor, devre arasına da 42-40 önde girdi. Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Türk temsilcisi, bu çeyreği de 65-56 önde bitirdi ve maçtan 89-75 galip ayrıldı. BOTAŞ Spor'da Courtney Paris 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Burcu Cigil ile Quianna Chaney 17'şer, Naile İvegin ise 11 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. WBC Dynamo'da ise Elena Kahrchenko'nun 16, Ekaterina Sytnyak ile Veronika Dorosheva'nın 12'şer, Anna Leshkovtseva ile Viktoria Medvedeva'nın kaydettiği 11'er sayı ise yenilgiyi engelleyemedi.  Bu galibiyetin ardından puanını 6'ya çıkaran ve liderliğini koruyan BOTAŞ Spor, gruptaki 4'üncü maçında, 24 Kasım Perşembe günü Portekiz'in Lombos takımını konuk edecek.

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