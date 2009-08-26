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Yaşam

Wayne Nike' ın yeni yüzü oldu

Manchester United’ın başarılı oyuncusu Wayne Ronney Nike’ın yeni reklam filminde oynadı.

26 Ağustos 2009 03:00

Manchester United’ın başarılı oyuncusu Wayne Ronney Nike’ın yeni reklam filminde oynadı.

 “Farkı Sen Yarat” adlı reklam kampanyasında çekilen film  Wayne Rooney’nin soyunma odasında başlıyor. Tanıtım filminde, maça konsantre olan Rooney, onu diğer sporculardan farklı kılan, futbolu ne kadar ciddiye aldığını anlatan iç sesle ayna karşısında saçlarını kazıyor.

 Bu sene sahalarda farkı yaratacak sporcular ve hareketler şampiyonu belirleyecek.  “Farkı Sen Yarat” kampanyası, futbolculara, futbol seyircisine ve yorumculara maçları değiştiren “an”lara geri dönüp bakmaları için fırsat veriyor

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