Wayne Nike' ın yeni yüzü oldu

“Farkı Sen Yarat” adlı reklam kampanyasında çekilen film Wayne Rooney’nin soyunma odasında başlıyor. Tanıtım filminde, maça konsantre olan Rooney, onu diğer sporculardan farklı kılan, futbolu ne kadar ciddiye aldığını anlatan iç sesle ayna karşısında saçlarını kazıyor.

Bu sene sahalarda farkı yaratacak sporcular ve hareketler şampiyonu belirleyecek. “Farkı Sen Yarat” kampanyası, futbolculara, futbol seyircisine ve yorumculara maçları değiştiren “an”lara geri dönüp bakmaları için fırsat veriyor