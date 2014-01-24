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Spor
Deutsche Welle

Wawrinka’nın rakibi Nadal

Avustralya Açık'ta oynanan tek erkekler yarı final maçında İspanyol Rafael Nadal, ezeli rakibi Roger Federer’i 3-0 yenerek finalde Stanislas Wawrinka’nın rakibi oldu.

24 Ocak 2014 17:52


Sezonun ilk Grand Slam tenis turnuvası olan Avustralya Açık'ın tek erkekler yarı final mücadelesinde dünya 1 numarası Rafael Nadal (üst resim), 6 numaralı seri başı Roger Federer'i 7-6 (7-4), 6-3 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yendi.

Rafael Nadal, sonucu merakla beklenen ve Federer karşısına 33'ncü kez çıktığı maçta etkili bir oyun segileyerek adını finale yazdırdı. Nadal’ın rakibini sadece 2 saat 24 dakikada yendiği Rod Laver Arena’daki mücadeleyi 16 bin kişi izledi.

Nadal maç sonrası oldukça mutlu ve gururluydu. İspanyol raket her Federer galibiyeti sonrası olduğu gibi mütevazı konuşarak; “Bu akşam tüm turnuvadaki en iyi maçımı çıkardım. Roger’a karşı oynamak her zaman çok duygusal çok özel. Onunla aynı ligde olmak onur verici” dedi.

Kariyerinde 17 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Federer ise “Rafa bana karşı sık sık olduğu gibi yine güçlüydü. Neredeyse hiç hata yapmadı. En sıkıcı olan ona karşı pek şansım olmadı” diye konuştu.

Nadal Wawrinka karşısında üstün

İspanyol Nadal, pazar günü (26 Ocak) TSİ 10:30'daki finalde bir diğer İsviçreli raket Stanislas Wawrinka ile karşılaşacak. Nadal daha önce 12 kez oynadığı rakibine set vermedi. Dünya 1 numarası, maçı kazanması halinde hem 2009’dan sonra Avustralya Açık’ta ikinci şampiyonluğuna ulaşacak hem de 14’üncü Grand Slam şampiyonluğunu elde ederek tenis efsanesi Pete Sampras’ı yakalayacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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