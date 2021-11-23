Waukesha Noel geçidi saldırısıyla ilgili olarak bir kişiye 5 cinayet suçlaması yöneltildi

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ABD'nin Wisconsin eyaletinde yetkililer, pazar gecesi Noel geçidine bir SUV ile dalarak 5 kişiyi öldüren ve 48 kişiyi yaralayan saldırganın 39 yaşındaki Darrell E Brooks olduğuna inanıyor.

Brooks, bilinçli olarak 5 kişiyi öldürmekle suçlanıyor.

Waukesha Polis Şefi Daniel Thompson, saldırıdan önce Brooks'un detayları paylaşılmayan bir aile içi şiddet olayına karıştığını belirtti.

Thompson, pazar günü meydana gelen saldırının bir terör saldırısı olduğuna dair kanıt bulunmadığını, Brooks'un kalabalıktaki kimseyi tanıyıp tanımadığının bilinmediğini ifade etti.

New York Times'ın aktardığına göre Brooks'un daha önce birçok kez gözaltına alındı. Daha önce darp, aile içi şiddet ve polisin emirlerine uymamakla suçlanan 39 yaşındaki Brooks'un geçen haftalarda da tanıdığı bir kadına bilinçli olarak arabayla çarptığı aktarıldı. NYT'nin haberine göre Brooks, bu olaydan sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.