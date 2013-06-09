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Kültür-Sanat

Watson: Oyunculuğu bırakmak istedim

İngiliz oyuncu Emma Watson, oyunculuk kariyerini Total Film dergisine anlattı

09 Haziran 2013 11:13

Harry Potter filmleriyle ünlenen Emma Watson, seri sona erdikten sonra oyunculuğu bırakmayı düşündüğünü açıkladı.
 
Küçük yaşta ünlenen Watson, düşüncelerini geliştirmek ve kişisel gelişimi için Harry Potter serisinin ardından oyunculuğa ara verdiğini belirtti.

Watson, “2 yıl ara vererek, sektörden uzaklaşmak istedim. Kim olduğumu ve ne istediğime karar vermeye çalışıyordum. Bir an oyuncu olmak istemediğimi bile düşündüm” dedi.

23 yaşındaki Watson son olarak Sofia Coppola’nın yönettiği ‘The Bling Ring’ adlı filmde rol aldı.

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