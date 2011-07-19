-WATSON OKULA DÖNECEK PROVIDENCE (A.A) - 19.07.2011 - Harry Potter filmlerinin yıldızı Emma Watson, yarım bıraktığı öğrenimini tamamlamak için gelecek yıl Brown Üniversitesi'ne dönecek. 21 yaşındaki Watson yaptığı açıklamada, bu yıl başında, Harry Potter filmlerinin son bölümü için Brown Üniversitesi'ndeki öğrenimini yarıda bıraktığını hatırlatarak, 2012 yılında öğrenimini tamamlamak için Ivy League School'a geri döneceğini bildirdi. Serinin son filmi olan Harry Potter ve Ölüm Yadigarları bölüm 2, hafta sonu gösteriminde 168 milyon dolar gelir elde etti. Bu rakamın 2008 yılında vizyona giren ve 158,4 milyon dolar ile en iyi hafta sonu açılışı yapan Batman filminden bu yana en yüksek rakam olduğu ifade ediliyor.