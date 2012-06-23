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Dünya

Washington'un anayasası 9,8 milyon dolara satıldı

Anayasanın, 2-3 milyon dolara alıcı bulması bekleniyordu

23 Haziran 2012 13:59

ABD'nin ilk başkanı George Washington'un "Anayasa" kitabı, açık artırmada 9,8 milyon dolara satıldı. 
 
223 yıllık kitabın, kar amacı gütmeyen bir eğitim örgütü tarafından satın alındığı ve Washington'un Virginia'daki evinde kurulan müzeye gönderileceği belirtildi.

Kitabın, 2-3 milyon dolara alıcı bulması bekleniyordu.

New York'taki Christie's Müzayede Evi'nin sözcüsü, miktarın şimdiye kadar tarihi bir belge için ödenen en yüksek fiyat olduğunu belirtti.

Daha önce Pennsylvanialı bir işadamının koleksiyonunda yer alan kitabın sayfa kenarlarında Washington'un düştüğü notlar bulunuyor.    

Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda başkomutan olarak büyük bir rol oynayan Washington, 30 Nisan 1789 ve 20 Ocak 1797 arasında iki dönem üst üste başkanlık yapmıştı.

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