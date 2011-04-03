-WASHINGTON'IN HAVASI "KARADENİZ" OLDU WASHINGTON (A.A) - 03.04.2011 - 3. Türkçe Olimpiyatlarının, ABD'nin başkenti Washington bölgesini kapsayan finalinde, halk oyunları dalında kemençenin sesi ve Karadeniz'in ritmik havaları birinciliği kimseye kaptırmadı. Amerikan-Türk Dostluk Derneği (ATFA) ve Türki-Amerikan Derneği Orta Atlantik Federasyonu (MAFTAA) tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinliğe, Türk ve Amerikalılar yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan ile eşi Fügen Tan'ın da katıldığı olimpiyatlarda Washington çevresindeki 7 eyalette elemelerden geçen 12-18 yaş grubu arasındaki öğrenciler, şarkı, şiir ve halk oyunları dalında finalde yarıştı. Minik öğrencilerin "Öğretmenim canım benim" şarkısıyla açılışı yaptığı yarışmada, en çok ilgi gören halk oyunları dalı oldu. Yarışmada, Türk ve Amerikalı öğrencilerden oluşan ekipler, Burdur, Adana ve Karadeniz havalarında hünerlerini gösterirken, özellikle Karadeniz grubu, kemençenin ritmiyle salonu coşturarak birincilik koltuğuna oturdu. -OLİMPİYATLARDA YEŞİLÇAM SİNEMASI- Olimpiyatlara Yeşilçam sineması da uğradı. İki Amerikalı genç öğrenci, Türk sinemasının ustalarından Şener Şen'in Yeşilçam dönemi filmlerinden, en çok güldürdüğü bir sahnesini başarıyla canlandırarak, büyük alkış topladı. Olimpiyatların şarkı bölümünde ise "Mavi Boncuk"tan "Burçak Tarlası"na kıvrak şarkı ve türküler, Amerikalı öğrencilerin ses ve dans performansıyla yeniden yorumlandı. Yarışmada, "Süperstar" Ajda Pekkan'ın her dönem dillerdeki "Hoşgör Sen" parçasını, güçlü sesiyle yorumlayan öğrenci, Washington bölgesini temsil etmeye hak kazandı. -"TÜRKÇE ÇİN'E KADAR SİZİ YARI YOLDA BIRAKMAZ"- Gecede, Büyükelçi Tan'a, desteklerinden ötürü Türki Amerikan Birliği (TAA) Başkanı Faruk Taban tarafından plaket verildi. Büyükelçi Tan da yaptığı konuşmada, yarışmacı gençlerin "sevgi ve gönül dili Türkçe'yi büyük bir meziyetle icra ettiklerini" söyledi. "Ben ödülü alacak bir şey yapmadım. Asıl bana ödül verenler kendilerini ödüllendirmeli" diyen Tan, "İnsanın gönlünü, varlığını ifade etmesini sağlayan dil konusunda böylesine çalışma yapan arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Türkçe, buradan yola çıktığınızda Çin'e kadar sizi yarı yolda bırakmaz. Çok geniş bir kültür ve tarihin ortaya çıkardığı güçlü bir lisan. Ama küçük kardeşlerimiz Türkçe'yi çok iyi benimsemişler ve gayet güzel icra ediyorlar, bundan gurur duydum" ifadesini kullandı. -TAN'DAN ÇOCUKLARA VE AİLELERE 23 NİSAN DAVETİ- Büyükelçi Tan, organizasyonu düzenleyenlerin "diplomasinin başka bir yönünü uyguladığını ve kendilerine mesleklerini icra etmede yardımcı olduklarını" belirterek, yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın da büyükelçilikteki etkinliğe gelinerek, bu organizasyonlar gibi kutlanmasını istedi. -"BİRLİKTE GÜZEL ARKADAŞLIKLAR KURABİLİRİZ"- Virginia Eyalet Senatörü Chap Petersen da Türkiye'ye 10 günlük seyahat yaptığını ve İzmir, İstanbul gibi illerle Kapadokya bölgesini gezdiğini ve seyahatinden çok memnun kaldığını anlattı. Kapalıçarşı'dan aldığı ayakkabı ile geceye katıldığını beliren Petersen, bu tür etkinliklerin önemine değinerek, Türkiye ile Virginia eyaletinin, doğal güzellikler, yer altı zenginlikleri ve turizm açısından benzer özelliklere sahip olduğunu dile getirdi ve "beraber güzel arkadaşlıklar kurabiliriz" diye konuştu. MAFTAA Başkanı Mahmut Yeter de Türkçe'yi dünyada 250 milyondan fazla kişinin konuştuğuna dikkati çekerek, bugün Türkçe'nin, aralarında ABD'nin de olduğu 155 ülkedeki birçok önde gelen lise ve üniversitelerde ikinci dil olarak öğretildiğini belirtti. Yeter, MAFTAA'ya üye kuruluşların Orta Atlantik eyaletlerindeki 13 kentte Türkçe dersleri verdiğini söyledi.