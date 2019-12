Washington’ın gözü morardı

T24 -

Time da krizin derinleşmesinden Çay Partisi’ni sorumlu tuttu ve “Çay Partisi Amerika’yı nasıl rehin aldı” konusunu irdeledi.ABD’nin kredi notunu düşürerek tüm dünya piyasalarını ateşe atan Standard &Poors’un Genel Müdürü John Chambers, ABD’de siyasi tıkanıklıkların, Cumhuriyetçiler’le Demokratlar arasındaki didişmenin not indirimindeki en büyük etken olduğunu açıkladı. Obama’nın danışmanı da not indiriminden muhafazakar Çay Partisi’ni sorumlu tuttu.Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s Genel Müdürü John Chambers, “ABD’nin gelecekte yeni bir not indirimi şansının üçte bir oranında olduğunu” söyledi.S&P Genel Müdürü Chambers, ABD’nin kredi notunun yeniden “AAA”ya yükselmesi için “Washington’da daha fazla uzlaşmanın yanı sıra en sonunda federal borcun ekonomideki payının düşmesi ve istikrarın gerektiğine” işaret etti. Bu arada Chambers, bütçe açığı azaltılır, vergi indirimleri de sonlanırsa notun negatif görünümden durağana yükselme şansı olduğuna da dikkat çekti.



Bu arada ABD Başkanı Barack Obama’nın baş danışmanı David Axelrod da, CBS televizyonunun “Face the Nation” programında yaptığı açıklamada, ABD’nin kredi notunun düşmesinden Cumhuriyetçi Parti içindeki muhafazakar Çay Partisi milletvekillerini sorumlu tuttu.





Çay partisi indirimi





Çay Partisi milletvekillerini federal borcun nasıl düşürüleceği konusunda uzlaşmaya niyetli olmamakla suçlayan Axelrod, S&P’nin ABD’nin kredi notunu indirmesini “bir çay partisi notu indirimi” olarak değerlendirdi.





ABD’nin borçlanma tavanının artırılması konusunda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında haftalardır süren uyuşmazlığının kredi notu indiriminde güçlü etkisi olduğuna dikkati çeken Axelrod, Cumhuriyetçilerin başkan adaylarını borçlanma tavanının yükseltilmesi konusunda varılan uzlaşma lehinde konuşmamakla eleştirdi.