Washington'ın göbeğinde bir kişi kendini yaktı

ABD'nin başkenti Washington'da Kongre ile Washington Anıtı arasındaki "National Mall" adı verilen parkta bir kişi kendini ateşe verdi.



Ardından kendini ateşe veren kimliği belirsiz kişi, alev alev yanmaya başladı. Etraftaki gençler, tişörtleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Alevler yapılan müdahale sonucu söndürüldü.

Vatandaşların ilhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı havayoluyla hastaneye kaldırdı.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan söz konusu kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yeri, Gizli Servis ve polis ekipleri arasında Beyaz Saray'dan Kongre'ye kadar uzanan kovalamacada kadın sürücünün vurularak öldürüldüğü noktanın birkaç blok ötesinde bulunuyor.

ABD Kongresi’nde Demokratlar ile Cumhuriyetçiler’in bütçe üzerinde uzlaşamaması üzerine hükümet faaliyetlerini durdurmuştu. Bu nedenle ülkede zorunlu olmayan tüm hizmetlere ara verilmişti.