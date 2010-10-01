-WASHİNGTON'DAN CORREA'YA DESTEK WASHİNGTON (A.A) - 01.10.2010 - ABD, Ekvador'da asker ve polislerin düzenlediği protesto eyleminden sonra çıkan olaylardan sonra göz yaşartıcı gaz saldırısına maruz kalan Devlet Başkanı Rafael Correa'ya destek verdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Washignton yönetiminin Ekvador Devlet Başkanı Correa'ya desteğinin tam olduğu, ABD'nin, Güney Amerika ülkesindeki krizin barışçıl biçimde sona ermesini istediği belirtildi. Bu arada, Peru'dan sonra Ekvador'un komşularından Kolombiya da sınırını kapattığını bildirdi. Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, bölgesel toplantı için Arjantin'e hareket etmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Peru Devlet Başkanı ile konuştuğunu, Ekvador demokrasisi ve Correa ile siyasi dayanışmayı göstermek için sınırları kapatmayı kararlaştırdıklarını söyledi.