Washington'da 'uçuşa yasak bölge' tartışması



New York Times gazetesinin haberinde, ABD yönetiminin Suriye'de sivillerin korunması amacıyla uçuşa yasak bölge oluşturulması seçeneği tartıştığını yazdı. Haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sivillerin Türkiye ve Ürdün sınırına doğru kaçabilmesi için geri muharebe bölgesi oluşturulmayı amaçladığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Savunma Bakanı Ashton Carton ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice ile pazartesi günü yaptığı toplantıda bununla ilgili olarak çeşitli seçenekleri ele alındığı ifade edildi.

Haberde, ABD Başkanı Barack Obama'nın ise tartışmaya katılmadığı vurgulandı. Obama, daha önceki açıklamalarında uçuşa yasak bölge oluşturulmasına karşı olduğunu söylemişti.

Savunma Bakanlığı mesafeli

Gazetenin haberinde, ABD Savunma Bakanlığı'nın da uçuşa yasak bölge ve geri muharebe bölgesi oluşturulmasına 'kapsamlı askeri kaynaklar' gerektireceği gerekçesiyle mesafeli yaklaştığı ifade edildi. Bakanlığın ayrıca Rus hava birlikleri ile karşı karşı kalma riskinin de yüksek olabileceği endişesi taşıdığı kaydedildi.

ABD öncülüğünde Suriye'de IŞİD'i hedef olan operasyonlardan şimdiye kadar tatmin edici bir sonuç elde edilemedi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın artan mülteci kriziyle nedeniyle de askeri angajmanı artırmayı istediği belirtiliyor.