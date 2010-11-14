-WASHINGTON'DA ''TÜRK POLİTİKA MERKEZİ'' KURULDU İSTANBUL (A.A) - 14.11.2010 - Washington'da, ''Türk Politika Merkezi'' adıyla yeni bir düşünce kuruluşu kuruldu. Merkezin kurucu başkanı Yurter Özcan, ''Turkish Policy Center'' (Türk Politika Merkezi) ismiyle kurulan düşünce kuruluşu hakkında bilgi verdi. Cumhuriyetin ilanının 87. yılında kurulan merkezin amacını, Türk-Amerikan ilişkileri ve Türkiye ile ilgili tartışmaları genişletmek ve uzun dönemli yaklaşımlar geliştirmek olarak açıklayan Özcan, ''Vizyonumuz Türkiye'nin tam temsili liberal demokrasiye, laikliğe, sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya, hukukun kayıtsız şartsız üstünlüğüne ve uluslararası entegrasyona sahip olacağı bir gelecek hazırlamaktır'' dedi. Cumhuriyet değerlerine bağlı gençlerden oluşan, gönüllü bir ekip ile çalıştıklarını anlatan Özcan, Washington'a yeni perspektifler, eleştirel açılımlar ve doğru bilgi ile temelli öneriler getirmek istediklerini, Türkiye'ye ilişkin politika tartışmalarında çoğulculuk yakalanmasına katkıda bulunacaklarını söyledi. Özcan, ''Bu hedeflere ulaşmak amacıyla bugünün ve yarının önde gelen liderlerini platformlarımıza davet ederek, akademik araştırmalar ile yeni politikalar önerilerek, temel değerlerimizi ve vizyonlarımızı paylaşan kuruluşlarla proje bazlı işbirliği içinde olunacaktır'' diye konuştu. Merkezin, Amerikan yasalarına uygun olarak kurulan, kar amacı gütmeyen, siyasi bir amacı olmayan ve tamamen bağımsız bir kurum olduğunu belirten Özcan, hiçbir devlet ya da resmi kuruluş yardımı almayacaklarını, bireysel bağışlar ve gönüllülük esasıyla çalışmalarını finanse edeceklerini sözlerine ekledi.