Washington’da son dakika hamlesi

T24 - Noel tatiline girmeye hazırlanan ABD Kongresi’nde, dün oturumlar sona ermeden son anda ‘Ermeni Soykırımı’nın oylamaya sunulması gündeme geldi. Ermeni diasporası var gücüyle bastırırken, Türkiye Washington Büyükelçiliği alarma geçti. Kriz, Salı gününe ertelendi.



ABD Kongresi’nde, yeni seçilen 112. Kongre’nin göreve başlayacağı 3 Ocak’a kadar devam eden topal ördek oturumlarında, dün Ermeni tasarısının oylamaya sunulması gündeme geldi. Hürriyet gazetesinde yatımlanan haber şöyle:



Ermeni kaynaklı haberin sabah saatlerinde yayılmasının ardından Washington’daki Türk Büyükelçiliği alarma geçti. Türkiye, gerek Kongre gerek Beyaz Saray, ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları nezdinde girişim başlatırken, kriz Kongre’nin çalışmalarını Salı gününe ertelemesiyle önümüzdeki haftaya sarktı.



Ermeni örgütü ANCA, Kongre çevresine dayandırdığı haberinde, Mart ayında Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nde kabul edilen 252 no’lu ‘Ermeni Soykırımı’ tasarısının, 48 saat içinde Temsilciler Meclisi’nin Genel Kurul gündemine alınacağını duyurdu. Ardından Ermeni diasporasına, Genel Kurul oylaması öncesi milletvekillerine baskı yapma çağrısında bulundu.





Gündem yetkisi Pelosi’de



Tasarıyı gündeme alma yetkisi, Meclis Başkanı Nancy Pelosi’ye ait. Pelosi’nin, Mart ayındaki komite oylamasında da etkili olduğu ve milletvekillerini tasarıya lehte oy kullanmaları için komite toplantısına gitmeye ikna ettiği iddia edilmişti.



Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği, oylamanın gündeme alınma ihtimaline karşı çalışma başlattı. Büyükelçi Namık Tan Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayarak, “Ermeni örgütleri 1915 olaylarına ilişkin iddialar içeren tasarının Temsilciler Meclisi’nde oylanması için kampanya başlatmıştır. Tüm Türk Amerikan toplumunun gerekli duyarlılığı göstereceğinden eminim” dedi.



Son oturumlarını gerçekleştiren halen görevdeki 111. Kongre’nin tatile girmesi beklenirken yaşanan gelişmenin ardından Kongre üyeleri nezdinde Türk ve Ermeni diasporaları arasında büyük bir rekabet başladı. Türkiye, ABD Savunma Bakanı Robert Gates dahil hükümet çevreleriyle irtibata geçerken, ABD Dışişleri Bakanlığı ise tasarının gündeme alınmasını beklenmiyor.





Clinton’a acil telefon



Dışişleri Bakanı Davutoğlu, acilen Amerikalı mevkidaşı Hillary Clinton’ı telefonla aradı. Davutoğlu, bu tür bir girişimin kabul edilemeyeceğini vurgulayarak tasarının gündeme getirilmesinin derhal durdurulmasını istedi. Clinton, Washington yönetiminin tasarıyla ilgili önceki tutumunda bir değişikliğin olmadığını belirterek, “Biz başından beri tasarıya karşıyız. Elimizden geleni yapacağımızdan şüpheniz olmasın” dedi.







