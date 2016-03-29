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Dünya

ABD Kongresi Ziyaretçi Merkezi'nde silah sesleri; saldırgan gözaltına alındı

ABD Kongresi'ne ve Beyaz Saray'a giriş çıkışlar bir süre kapatıldı

29 Mart 2016 00:57

ABD'nin başkenti Washington'da silah sesleri duyuldu. ABD Kongresi'nin ziyaretçi merkezinde duyulan silah seslerinin ardından hem merkez hem de Beyaz Saray güvenlik nedeniyle kapatıldı. Saldırganın yakalandığı ve gözaltında olduğu açıklandı. Polis, saldırı tehditinin geçmesinin ardından normal güvenlik önlemlerine geçildiğini bildirdi.

CNN Türk'ün haberine göre, ABD Kongresi'nin ziyaretçi merkezinde yaşanan silahlı saldırı başkentte paniğe neden oldu. ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Kongre binasının ziyaretçi merkezinde yerel saatle öğleden sonra 15.00 sıralarında silah sesleri duyuldu.

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