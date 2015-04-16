Washington'da ekonomi ve finans zirvesi



Bahar toplantıları IMF Başkanı Christine Lagarde ve Dünya Bankası Başkanı Jim Jong Kim'in bugün düzenleyecekleri basın toplantısıyla açılacak.

Washington'da G20 üyesi ülkelerin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları da bugün bir araya geliyor.

Toplantılarda ekonomik kalkınma konusunun yanı sıra Yunanistan'ın borç krizi de ele alınacak.

Atina'nın borç krizi gündemde

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble ve Yunan mevkidaşı Yanis Varufakis, Brookings Enstitüsü tarafından düzenlenen tartışma toplantılarına katılacak.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) dün Yunanistan'ın kredi notunu "B-"den "CCC+"ya düşürdüğünü açıklamıştı.

Açıklamada, "Yunanistan'ın kredi notunun, borçlanmanın 'sürdürülemez' hale geleceği gerekçesiyle 'CCC+'ya çekildiği" bildirilmişti.