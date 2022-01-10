Washington Post, Kanal İstanbul'u yazdı: Gereksiz, pahalı ve zararlı

ABD merkezli Washington Post, İstanbul Boğazı ve Kanal İstanbul’la ilgili tartışmalara dair bir yazı yayınladı. Yazıda, gemi kaptanlarının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği nedeniyle siyasi bir konuya dönüşen Kanal İstanbul konusunda istekli görünmediği ve kendi deneyimlerinin İstanbul Boğazı’nı güvende tutmaya yeteceğine inandığı kaydedildi.

Boğaz'da sefer yapan bir petrol gemisinin yolculuğuna eşlik eden Washington Post ekibinin yazısında, son yıllardaki teknolojik ilerlemelere rağmen Boğaz'da trafiğin giderek arttığı ve kaptanların rolünün önemini koruduğu ifade edildi. Ayrıca her yıl milyonlarca varil yakıtın taşındığı Boğaz'ın küresel enerji ve gıda açısından önemli bir geçiş noktası olduğu kaydedildi.

Washington Post, İstanbul Boğazı'nın Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilim dahil Akdeniz ve Karadeniz'deki bölgesel çatışmalar açısından da önemli bir nokta olduğuna dikkat çekti.

Büyük tartışmalara yol açtı

Geçen yıl Süveyş Kanalı'nın Ever Given isimli dev bir yük gemisiyle tıkanmasının deniz yollarındaki tehlikeleri ortaya koyduğunu yazan gazete, Boğaz'ın güvenliği ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul projesinin de Türkiye'de büyük tartışmalara yol açtığına dikkat çekti.

Erdoğan'ın Kanal İstanbul projesine siyasi mirası açısından büyük önem verdiği belirtilen yazıda, projenin büyük bir muhalefetle karşılaştığını ve birçok kişinin yeni kanalın gereksiz, çok pahalı ve çevreye zarar verecek bir plan olduğunu vurguladığını aktardı.

Kaptanlar istekli görünmüyor

Gemi kaptanlarının genelde, Erdoğan'ın desteği nedeniyle siyasi bir konuya dönüşen Kanal İstanbul tartışmalarında yer almadığını yazan Washington Post, devlete bağlı olarak çalışan kaptanların büyük bölümünün bu konuda konuşmak istemediğini belirtti.

Öte yandan birçok kaptanın Kanal İstanbul konusunda istekli görünmediğini, tüm risklere rağmen kendi deneyim ve eğitimlerinin İstanbul Boğazı'nı güvende tutmaya yeteceğine inandığı kaydedildi.