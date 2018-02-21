Washington Post: Suriye'deki yeni çatışmada Türkiye ve İran karşı karşıya geliyor!

ABD merkezli Washington Post'ta Ishaan Tharoor'ın imzasıyla, "Suriye'deki yeni çatışmada Türkiye ve İran karşı karşıya geliyor" başlığıyla bir makale yayımlandı.

Suriye hükümetine bağlı milis güçlerin Salı günü Afrin'e doğru ilerlemesini yorumlayan makalede, "Suriye'nin karışık savaşı daha da karmaşıklaşıyor" ifadesi kullanıldı.

Afrin'deki çatışmaların 'büyük yangınlara' yol açabileceğini söyleyen Tharoor, konvoyun Afrin'e gelişinin başka bir jeopolitik dönemeç olduğunu kaydediyor:

"Esad yanlısı milislerin Suriyeli Kürtlerin yardımına geldiği söylemi bir başka ittifakın işareti olabilir. Meslektaşım Louisa Loveluck, 'Gelen savaşçıların genelde Esad'ın askeri gücünü destekleyen İran yanlısı savaşçılar olduğu aktarıyor' diye yazdı.

"Eğer durum gerçekten buysa, Türkiye ve desteklediği muhalif güçlerin, İran'a bağlı olan Esad yanlısı milislere karşı savaşmaya hazırlandığını, ki bu milislerin de ABD ile birlikte hareket eden, Esad hükümetine ve Suriye'deki İran varlığına karşı çıkan Suriyeli Kürtler'e yardıma geldiğini söyleyebiliriz. Bu da yıkıcı yedi yıllık savaşın şaşırtıcı ittifaklarını, savaşan tarafların iç içe geçmiş çıkarlarını ortaya koyuyor."

'Kalabalık bir satranç'

İran tarafında Türkiye'nin Afrin operasyonunun iyi karşılanmadığını hatırlatan Tharoor, konuştuğu kaynakların Rusya ve İran'ın Ankara'nın istediği gibi hareket etmesine izin vermeyebileceğini söylediğini aktarıyor.

Afrin dışında da Suriye 'satrancının kalabalık olduğunu' söyleyen yazar, "Ankara için zor olan şey Türkiye'nin çok az seçeneği olması. Türkiye'deki ABD karşıtlığı, ABD'nin YPG'ye verdiği destek ile bir olunca ABD'nin NATO müttefiki ile arasının açılmasına yol açtı. Başka kimse de devreye girmek için istekli görünmüyor" yorumunda bulunuyor.

Tharoor, Washintong'da ise Türkiye'nin ajandasının durdurulması için güçlü seslerin yükseldiğini öne sürüyor.

Yazar, ABD'nin Suriye'de Esad rejiminin varlığını benimseme yoluna gidebileceğini, ancak bunun da kendi insanlarını katleden bir hükümeti kabul etme anlamına geldiğini söylüyor.

Doğu Guta'da Suriye hükümetinin en son düzenlediği saldırılarda çocukların da hayatını kaybettiğini söyleyen Tharoor, Suriye savaşının 'acımasızlıklar pompalamak için yeni derinlikler bulduğunu' aktararak yazısını bitiriyor.