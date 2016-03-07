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Washington Post: MİT ile CIA Türkiye'nin Suriye sınırında gizli bir koordinasyon merkezi kurdu

"CIA ve MIT arasındaki işbirliği yabancı savaşçılarla mücadeleyle sınırlı değil"

07 Mart 2016 20:17

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Türkiye Millî İstihbarat Teşkilâtı’nın (MİT)  Türkiye'nin Suriye sınırı yakınlarında gizli bir koordinasyon merkezi kurduğu iddia edildi.

Washington Post gazetesi, ABD ve Türk istihbarat servislerinin işbirliğini derinleştirdiği ve CIA ile MİT'in Suriye sınırı yakınında kurulan gizli bir koordinasyon merkezinde beraber çalıştığını duyurdu.

Gazeteye konuşan kaynaklar, "CIA ve MIT arasındaki işbirliği yabancı savaşçılarla mücadeleyle sınırlı değil" dedi.

Ancak kaynaklar, gizli koordinasyon merkezindeki faaliyetlere dair bilgi vermedi.

Haberde, CIA'in İncirlik Üssü'nden kalkan insansız hava araçlarının (İHA) Suriye üzerinde uçuşlar gerçekleştirdiği de kaydedildi.

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