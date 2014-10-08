Hamburg’da Kürtler Selefilerle çatıştı, 14 yaralı var

Almanya’nın Hamburg şehrinde, Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) Kobanê’yi her an ele geçirebileceği haberleri nedeniyle Kürtlere karşı katliam yapılması endişesi taşıyan yaklaşık 400 kadar Kürtün kentin St. Georg semtinde bulunan bir cami yakınlarında toplanmasının ardından caminin üyesi olan Selefiler ve Kürt protestocular arasında çatışma çıktı. Polis Kürt protestocularla bir İslam hareketinin üyeleri olan selefiler arasında gece boyunca süren çarpışmada 14 kişinin yaralandığını bildirdi.

Washington Post'ta yer alan habere göre, Polis sözcüsü Karina Sadowski Çarşamba günü şunları söyledi:

“Söz konusu çarpışma yüzlerce Kürtün İslam Devleti IŞİD örgütünü protestosunun ardından gerçekleşti. Salı günü Avrupa’daki pek çok kentte Kürtler, IŞİD’in kuzey Suriye’nin Kobanê şehrine uyguladığı şiddetli saldırıya dikkat çekmek amacıyla protestolar düzenledi.”

Kürt protestocular ve Selefi harekete bağlı caminin üyeleri arasındaki ayrılık sonrasında şiddet patlak verdi. Selefizm, İslam dininin katı bir yorumu ve bu mezhebe bağlı kişiler Alman güvenlik servisi tarafından yakından izleniyor.

Sadowski, “Polisin çatışmayı bitirmek amacıyla su sıktığını ve 22 kişiyi tutukladığını” da bildirdi.

(dpa, Markus Scholz/Associated Press)