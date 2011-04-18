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WASHINGTON POST: ABD SURİYE MUHALEFETİNİ FİNANSE EDİYOR WASHINGTON (A.A)

18 Nisan 2011 11:46

-WASHINGTON POST: ABD SURİYE MUHALEFETİNİ FİNANSE EDİYOR WASHINGTON (A.A) - 18.04.2011 - ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesi, Wikileaks belgelerine dayanarak ABD'nin Suriye muhalefetini finanse ettiğini yazdı. Gazetenin haberinde, gizli diplomatik belgeleri yayımlayan Wikileaks'ten edindiği belgelere dayanarak, ABD'nin mali destek sağladığı muhaliflerden birinin, merkezi Londra'da bulunan ve Suriye'de yönetim karşıtı haberler yayımlayan Brada televizyonu olduğu belirtildi. Brada'nın Yazı İşleri Müdürü Malik El Abde'nin sürgündeki Suriyeli muhalif grup Adalet ve Kalkınma Hareketi'nin kurucularından olduğu kaydedildi. Elde edilen belgelere göre, ABD Brada TV ve Suriye'deki diğer muhalif gruplara 2006'dan bu yana en az 6 milyon dolar sağladı. Suriye ile diplomatik ilişkileri bulunmayan ABD, 5 yıl aradan sonra geçen ocak ayında Şam'a büyükelçi göndermişti. Haberde, ABD'nin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad muhaliflerine hala mali destek verip vermediğinin belgelerde açık olmadığı, ancak belgelerin, desteğin Eylül 2010'da kesildiğine işaret ettiği de belirtildi. Suriye'de muhalifler, bir aydan uzun süredir Esad rejimine karşı gösteriler düzenliyor. Gösterilerde çıkan olaylarda bugüne kadar 200'den fazla kişinin öldüğü bildiriliyor.

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