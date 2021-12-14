İsrailli yetkililer: Suriye'ye yönelik hava saldırıları, ülkedeki kimyasal tesisleri hedef almıştı

İsrailli yetkililer, İsrail’in haziran ayında Suriye’de gerçekleştirdiği hava saldırılarının ülkenin kimyasal tesislerini hedef aldığını söyledi.

The Washington Post’ta yer alan habere göre, haziran ayında Suriye’ye düzenlenen hava saldırısında İsrail’in ülkedeki kimyasal tesisleri hedef aldığı aktarıldı. Hava saldırısında jetler Şam ve Humus şehirleri yakınlarındaki üç askeri hedefe füzeler ateşlerken, yedi kişi hayatını kaybetmişti.

Konuyla ilgili bilgi verilen mevcut ve eski istihbarat ve güvenlik yetkililerine göre, 8 Haziran saldırısı, İsrailli yetkililerin Suriye’nin ölümcül sinir gazı üretimini yeniden başlatmaya yönelik yeni bir girişimi durdurma çabasının parçasıydı. Konuyla ilgili bilgi verilen yetkililer İsrail’in Suriye’nin kimyasal silah programını yeniden başlatmaya çalıştığına ilişkin istihbarat aldıklarını söyledi.

İsrailli yetkililer, Suriye hükümetinin sekiz yıl önce vazgeçtiği kimyasal silah kapasitesini yeniden inşa etmek için gerekli kimyasal öncüleri ve diğer malzemeleri elde ettiğini öne süren istihbarata dayanarak, bir yıl önce ve benzer bir baskın emri verdi.

Yetkililerin aktardığına göre, ABD ve Batılı ülkeler de İsrail'in kimyasal tesislere yönelik atacağı adımdan haberdardı.