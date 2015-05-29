Washington metrosunda İslam karşıtı karikatürlü afişe izin yok

ABD'li bir grubun, başkent Washington'da metroya Hz.Muhammed karikatürünü asma girişimi yetkililer tarafından engellendi. Karikatürde Hz. Muhammed, elindeki kılıcı sallayarak, "Beni çizemezsiniz" diyor. Buna cevaben elinde kalem olan bir karikatürist de "İşte onun için çiziyorum" diyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, afişte ABD'lilere ifade özgürlüğünü desteklemeleri çağrısında bulunuluyor. Özgürlüğü Savunma İnisiyatifi adlı grup, bu ay ABD'nin Teksas eyaletinde Hz. Muhammed karikatürü yarışması düzenlemişti. Dallas yakınlarında bulunan Garland kentindeki Curtis Culwell Kültür Merkezi'nde karikatürler sergilenirken gelen iki kişi, otoparkta iki güvenlik görevlisine ateş açmıştı.

Saldırganlar polisle çıkan çatışmada vurularak öldürülmüşlerdi. Karikatür yarışmasını düzenleyen grubun, bunun üzerine yarışmada birincilik kazanan karikatürü gösteren bir afişi Washington metrosuna asmak istediği belirtiliyor. Washington kamu taşımacılığı yetkilileri ise toplu taşıma araçlarında siyasi ya da dini görüşleri destekleyen tüm reklamları yasakladı.