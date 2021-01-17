Washington DC'de bir adam Kongre binası çevresinde sahte akreditasyon kartı ve dolu silahla yakalandı

ABD'de 20 Ocak'ta yapılacak Joe Biden'ın yemin töreni öncesinde güvenlik önlemleri artırılırken, sahte akreditasyon kartı ve dolu silahıyla bir şüphelinin Kongre binası etrafında polis tarafından tutuklandığı bildirildi.

CNN'in haberine göre Kongre polisi, yerel saatle cuma akşamı Kongre binası etrafındaki güvenlik kontrol noktasında bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Kontrol sırasında polise gösterdiği akreditasyon kartının sahte olduğu anlaşılan kişinin aracında yapılan aramada dolu bir tabancanın yanı sıra 509 merminin olduğu ortaya çıktı. Söz konusu kişinin kayıtsız silah ve mühimmat taşımak da dahil birkaç suçtan tutuklandığı bildirildi.

Washington'da olağanüstü önlemler

20 binin üzerinde Ulusal Muhafızın yanı sıra çok sayıda polisin yüksek güvenlik önlemleri aldığı Washington'a giriş çıkış noktalarına polis barikatları ve kontrol noktaları kuruldu.

Sadece akreditasyonu olan kişi ve araçların detaylı aramaları yapıldıktan sonra giriş yapmalarına izin verilen başkentte, perşembe gününe kadar birçok sokak ve cadde yaya ve araç trafiğine kapalı olacak.

ABD'de 6 Ocak 2021'de Donald Trump destekçilerinin Kapitol binasına yaptığa baskında 5 kişi hayatını kaybetmişti. Kapitol baskını nedeniyle Joe Biden'ın ABD'nin 46. Başkanı olarak yemin edeceği gün güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.