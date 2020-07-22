Washington'da 'maske zorunluluğu' kararı alındı

ABD'nin başkenti Washington DC'de, Belediye Başkanı Muriel Bowser, ülkede artan Koronavirüs vakaları nedeniyle maske kullanmanın zorunlu olduğunu duyurdu.

Bowser, salgına karşı alınan yeni kararları duyurduğu basın toplantısında, maske kullanımına ilişkin yeni bir kararname yayımladığını açıkladı.

Kararnameye göre evden çıkarken maske takmanın zorunlu olduğunu belirten Bowser, "Otobüs bekliyorsanız maske takmalısınız. Bir restoranda siparişinizi bekliyorsanız, açık ofiste çalışıyorsanız maske takmalısınız" ifadelerini kullandı.

Salgına karşı maskenin önemini vurgulayan Bowser, "4 aydır bu işle uğraşıyoruz ve insanlar artık yoruldu. Bazı durumlarda artık insanlar gardlarını düşürmeye başladı. Ancak hepimiz salgının diğer yüzüne geçmek istiyorsak, tetikte kalmamızda fayda var" diye konuştu.

Washington'da 11 bin 529 vaka bulunurken, 580 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.