T24 LogoT24 Logo
Spor

Warriors, Curry’nin üçlüğü ile kazandı

Sakatlıktan yeni dönen Stephen Curry, 32 sayı ile mücadele etti

04 Ocak 2018 18:13

Golden State Warriors, konuk olduğu Dallas Mavericks'i, Stephen Curry'nin bitime 3.4 saniye kala attığı üç sayılık basketle 125-122 mağlup etti.

Curry 32 sayı, 8 asist, 5 ribauntla maçı tamamladı. Kevin Durant 25 sayı, 12 ribaunt, 6 asist, 4 blok, Klay Thompson 25 sayı, 5 ribaunt ve Draymond Green 18 sayı, 11 ribaunt, 6 asist üretti.

Mavericks'te Wesley Matthews'un 22 sayı, 5 ribaunt, Dwight Powell'ın 21 sayı, 8 ribaunt ve Harrison Barnes'ın 18 sayı, 5 ribauntluk performansı mağlubiyete engek olamadı.

 

ETİKETLER

NBABasketbolgalibiyetWarriorsDallasStephen Curry32 sayı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24