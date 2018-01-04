Warriors, Curry’nin üçlüğü ile kazandı

Golden State Warriors, konuk olduğu Dallas Mavericks'i, Stephen Curry'nin bitime 3.4 saniye kala attığı üç sayılık basketle 125-122 mağlup etti.

Curry 32 sayı, 8 asist, 5 ribauntla maçı tamamladı. Kevin Durant 25 sayı, 12 ribaunt, 6 asist, 4 blok, Klay Thompson 25 sayı, 5 ribaunt ve Draymond Green 18 sayı, 11 ribaunt, 6 asist üretti.

Mavericks'te Wesley Matthews'un 22 sayı, 5 ribaunt, Dwight Powell'ın 21 sayı, 8 ribaunt ve Harrison Barnes'ın 18 sayı, 5 ribauntluk performansı mağlubiyete engek olamadı.