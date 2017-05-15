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Spor

Warriors 25 sayı geriden geldi

Golden State Warriors, 25 sayı geriye düştüğü NBA Batı Konferansı finali ilk karşılaşmasında San Antonio Spurs'ü 113-111 mağlup ederek seride durumu 1-0 yaptı

15 Mayıs 2017 13:28

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde San Antonio Spurs'ü 113-111 yenen Golden State Warriors, seride 1-0 öne geçti.

Golden State Warriors ile San Antonio Spurs arasındaki konferans finali ilk maçı oldukça çekişmeli geçti. Ev sahibi Warriors'a karşı 3. çeyrekte farkı 25 sayıya kadar çıkaran Spurs, all-star oyuncusu Kawhi Leonard'ın periyodun bitimine 8 dakika kala sol ayak bileğinden sakatlanarak sahayı terk etmesinin ardından oyundan düştü.

Son 12 dakika öncesi farkı 9 sayıya indiren Warriors, sahadan da 113-111 galip ayrıldı ve seride 1-0 üstünlük yakaladı.

Warriors'ı galibiyete, 40 sayı, 7 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Stephen Curry ve 34 sayı, 5 ribaunt, 4 blokla mücadele eden Kevin Durant taşıdı.

Spurs'te LaMarcus Aldridge'in 28 sayı, 8 ribaunt, 3 top çalma ve kenardan oyuna giren Emanuel Ginobili'nin 17 sayı, 3 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi.

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