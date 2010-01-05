Warren Beatty 35 yılda 12 bin 775 kadınla birlikte olmuş.

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Listede Madonna bile var

Bunlar da diğer iddialar

Sinemaseverlerin en çok 1967 tarihli “Bonnie ve Clyde” filmiyle tanıdığı Warren Beatty’nin çapkınlıkta bilinen ünü son yazılan biyografisiyle ayyuka çıktı.Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Peter Biskin adlı Amerikalı bir yazar, Beatty ile ilgili yazdığı biyografide 72 yaşındaki ünlü aktörün 12 bin 775 kadınla ilişkiye girdiğini öne sürdü. Daha önce de hakkında “binlerce kadınla ilişkide bulunduğu” yolunda çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.New York Post gazetesine konuşan yazar Biskind, “Bu rakama nasıl ulaştınız” sorusuna karşılık, “Basit bir aritmetik kafi. 20 yaşından evlendiği, 55 yaşına kadar 35 yıl boyunca günde ortalama bir kadınla yattığını gözönüne aldığımızda 12 bin 775 eder” dedi. Biskind, biyografiyi Beatty ile yaptığı uzun konuşmalara dayanarak yazdığını belirterek, “Bu rakama ayaküstü seks, günlük flörtler ve rastgele öpücüklerden ibaret ilişkiler de dahil değil” diye konuştu.Warren Beatty’nin aşk listesinde Madonna, Jane Fonda, Isabelle Adjani, Diane Keaton, Joan Collins, Vivien Leigh, Julie Christie ve şu andaki eşi Annette Bening gibi sahne ve sinema dünyasının en seksi kadınları bulunuyor. Kitapta anlatılanlara göre Beatty o kadar sekse düşkündü ki bir dönem birlikte olduğu Joan Collins onu başından atmak zorunda kaldı. Dick Tracy adlı filmde birlikte oynadığı Madonna ile de birlikte olan Beatty, onun ritmine ayak uyduramayınca hayatında ilk kez “egosu” sarsıldı. Warren Beatty iddiaları yalanladı.Basketbolcu Wilt Chamberlain: 20 bin kadınYazar Georges Simenon: 10 bin kadınDiktatör Benito Mussolini: 5 bin kadınAktör Charlie Sheen: 5 bin kadınGitarist Gene Simmons: 3 bin kadınŞarkıcı Julio Iglesias: 3 bin kadınAktör George Clooney: 1000 kadınŞovmen Mehmet Ali Erbil: 500 kadın