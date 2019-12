Warhol'un yeni rakibi: Tim Burton

New York’taki Modern Sanat Müzesi, Andy Warhol’un tahtına aday olarak Tim Burton’ı göstererek yeni serginin hazırlıklarına başladı.



Pop art ilahı Andy Warhol’un tahtına oturmak için bekleyen pek çok isim vardı sırada. Damien Hirst ya da Jeff Koons’u unutun gitsin. Bu tahta oturmaya aday hiç beklenmeyen biri daha var; o da sinema dünyasının sıradışı ismi Tim Burton. Karanlık ve gerçeküstü vizyonuyla kendine farklı bir yer edinen ve Edward Makaseller/Edward Scissorhands, Noel Gecesi Kâbusu/The Nightmare Before Christmas ile Beter Böcek/ Beetlejuice gibi yapımlara imza atan Burton, farkını sanat dünyasında da belli ediyor.



New York’taki Modern Sanat Müzesi’ne göre Burton, Warhol’dan sonra sanat dünyasına gelmiş en önemli ve farklı isim. Galeri ayrıca Tim Burton imzasını taşıyan 700 tablo ve heykele ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sergilenecek yapıtlar arasında Burton’ın California Sanat Enstitüsü’ndeki öğrencilik günlerinden kalanlar da yer alıyor. Sergi bu ayın sonunda ziyaretçilerle buluşacak.



Serginin küratörü Ron Magliozzi, Burton’ın, plastik sanatlar konusunda da Andy Warhol gibi dünyaca ünlü bir sanatçı olacağını söyledi ve şöyle devam etti: “Tim, sanatsal ifadenin farklı formlarında Andy Warhol’a rakip olacak. Sanatı yorumlamak için filmleri kullanmak yerine, filmleri yorumlamak için sanatı kullanalım.



En önemli şey sanattır, filmler ikinci sırada.” Sanat eleştirmeni Brian Sewell ise Burton’ın sanatının abartıldığını düşünüyor: “Bence küratörler abartıyor ve yanlış düşünüyorlar” diyen Sewell, “Bence başka bir Andy Warhol olamaz” diyor.