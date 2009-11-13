Warhol'un tablosu 43.8 milyon dolar

Sotheby's tarafından dün düzenlenen müzayedede, Andy Warhol'un ''200 One Dollar Bills'' (200 Bir Dolar Banknotu) adlı tablo tahmin edilen fiyatının 3 katına kimliği açıklanmayan bir kişiye satıldı.Satıcısının kimliği açıklanmayan tablo için açılış fiyatının 6 milyon dolar olarak belirlendiğini kaydeden Sotheby's müzayedenin çekişmeli geçtiğini bildirdi.Warhol'un 1962'de yaptığı tablonun şimdiki sahibi tarafından 1986'da 385 bin dolara satın alındığı kaydedildi.