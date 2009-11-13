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Kültür-Sanat

Warhol'un tablosu 43.8 milyon dolar

ABD'nin New York kentinde düzenlenen bir müzayedede Andy Warhol imzalı tablo, 43.8 milyon dolara satıldı.

13 Kasım 2009 02:00

ABD'nin New York kentinde düzenlenen bir müzayedede Andy Warhol imzalı tablo, 43.8 milyon dolara satıldı.

This undated picture provided by Sotheby's shows pop artist Andy Warhol's painting, "200 One Dollar Bills," which brought $43.8 million at auction, more than three times its highest presale estimate of $12 million.Sotheby's tarafından dün düzenlenen müzayedede, Andy Warhol'un ''200 One Dollar Bills'' (200 Bir Dolar Banknotu) adlı tablo tahmin edilen fiyatının 3 katına kimliği açıklanmayan bir kişiye satıldı.

Satıcısının kimliği açıklanmayan tablo için açılış fiyatının 6 milyon dolar olarak belirlendiğini kaydeden Sotheby's müzayedenin çekişmeli geçtiğini bildirdi.

Warhol'un 1962'de yaptığı tablonun şimdiki sahibi tarafından 1986'da 385 bin dolara satın alındığı kaydedildi.

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