-WARHOL'UN TABLOSU 35 MİLYON DOLARA SATILDI NEW YORK (A.A) - 10.11.2010 - Ünlü Amerikalı ressam Andy Warhol'un "kola şişesi" tablosu 35,36 milyon dolara satıldı. Sotheby's'in çağdaş ve savaş sonrası sanat eserleri müzayedesi öncesinde, tuval üzerine siyah-beyaz renkteki tablonun 25 milyona alıcı bulması bekleniyordu. Müzayedede satılan 54 eserin toplam hasılatının 222,4 milyon doları bulduğu belirtildi. 1987 yılında hayatını kaybeden Warhol aynı zamanda film yapımcısıydı. Warhol Pop Art akımının önemli temsilcilerinden sayılıyor.