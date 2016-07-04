Van Der Wiel: Kuyt'tan fikir aldım, Fenerbahçe'nin Türkiye'deki en iyi kulüp olduğunu söyledi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Gregory van der Wiel Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda düzenlenen törenle imza attı. İmza töreninde Fenerbahçe ile çıkacağı ilk maçı iple çektiğini söyleyen Wiel, transfer öncesinde Dirk Kuyt ile de görüştüğünü söyledi.

Sarı-Lacivertli formayla ekrana çıkan Wiel'in FB TV'ye yaptığı açıklamaları şöyle:





"Kuyt'ın bu kulüp hakkında fikirlerini aldı. Türkiye'nin en iyi kulübü olduğunu, en iyi taraftarının olduğunu söyledi. Stadın atmosferi ile ilgili çok iyi şeyler duydum ve birkaç video izledim. Bu yüzden sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Kuyt bana fazla sayıda bilgi verdi. İstanbul'un harika bir şehir olduğundan bahsetti. Fantastik bir şehir. Boğaz çok güzel. İstanbul'da son derece güzel zamanlar geçireceğimi düşünüyorum."



"İlk hedef Devler Ligi'ne katılmak"



"Benim tek bir düşüncem var. Her maçta bu takıma yardım etmek istiyorum. Bu düşünce ile geldim buraya. Bu sezon en önemli hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. Onun için ben de arkadaşlarımla elimden geleni yapacağım."

"Fenerbahçe'de olduğum için mutluyum"





"Kariyerim harika bir şekilde geçti. Fenerbahçe'de olduğum için son derece mutluyum. Kenar bölgesinde çok fazla koşan bir oyuncuyum. Hücuma yardım etmeyi de oldukça seviyorum. Orta yapmayı seviyorum. Kuvvetli bir takımımız var, kuvvetli bir kadromuz var. Hedefimiz şampiyon olmak. Taraftarların bana gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Biz bu renkler için sürekli mücadele edeceğiz."





"Türkçe öğrenmek istiyorum"





"Konsol oyuncuları oynamayı seviyorum. Restoranlara giderek güzel yemekleri tatmayı severim. Alışveriş yapmayı seviyorum. Modaya ilgim var. Tüm günü müzik dinleyerek geçirebiliyorum. Çok fazla Türkçe kelime öğrenemedim. İnsanların bana Türkçe öğretmeleri gerekiyor. Bu konuda istekliyim."



Forma numarası 23!





Öte yandan Hollandalı sağ bek, Fenerbahçe'de 23 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.



"Tabii ki taktik konuşacağız"





PSG'de forma giydiği dönemde teknik direktör Laurent Blanc'la taktik üzerine polemik yaşadığı hatırlatılan Wiel, 'Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile de bu tarz konuşmalar yapacak mısın?' şeklindeki soruyu şu ifadelerle cevapladı:



"Tabii ki Pereira ile aramızda takım ile ilgili, taktik ile ilgili konuşmamız olacak. Bu çok doğal."