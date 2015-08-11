Walt Disney'den atom bombası özrü

Walt Disney Japonya, Nagasaki kentine atom bombası atılmasının 70. yıl dönümünde, Twitter hesabından yaptığı, "Doğum günün olmayan günde mutluluklar!" paylaşımı yüzünden özür diledi.

Radikal'de yer alan habere göre, Walt Disney, 9 Ağustos'da Twitter hesabından "Alis Harikalar Diyarında" filminden bir şarkı sözü olan "Doğum günün olmayan günde mutluluklar!" paylaşımını yaptı.

Bu paylaşımın, Walt Disney Japonya tarafından "Özel olmayan bir günde tebrikler!" olarak tercüme edilmesi bazı problemlere neden oldu. Nagasaki kentine atom bombası atılmasının 70. yıl dönümünde yapılan paylaşım çok sayıda kişinin tepkisine neden oldu.

Walt Disney, aldığı tepkilerin ardından, bugün yaptığı açıklamada "Rahatsızlık verdiğimiz için özür dileriz" ifadesini kullandı ve Twitter hesabının daha dikkatli bir şekilde kontrol edileceğini belirtti.

İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD'nin 6 Ağustos 1945 tarihinde Japonya'nın Hiroşima kenti üzerinde bıraktığı atom bombası, sene sonuna kadar 140 bin kişinin ölümüne yol açmıştı.

Bundan üç gün sonra Nagasaki'ye atılan atom bombası nedeniyle de 74 bin kişi hayatını kaybetmişti.