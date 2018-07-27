Walt Disney, tek kullanımlık plastikleri yasakladı

IKEA, Starbucks ve Marriot gibi şirketlerden gelen plastik kullanmama kararından sonra şimdi de Walt Disney benzer yönde bir karar aldı. Walt Disney Co., tüm mekanlarda tek kullanımlık plastik çubuk, pipet ve karıştırıcıları yasaklayacağını açıkladı

Walt Disney’den yapılan açıklamada, şirketin çevresel sorumluluklarına olan sıkı bağlılığı nedeniyle, tek kullanımlık plastik çubuk, pipet ve karıştırıcıların yasaklanma kararı alındığı bildirildi. 2019’un ortasından itibaren başlayacak uygulama, Walt Disney’in dünya genelindeki tüm eğlence alanlarını ve mağazalarını kapsayacak.

Habertürk’ten Eren Güler’in haberine göre, bu karar şirketin yılda 175 milyon adet plastik pipet ve 13 milyon karıştırıcıdan kurtulması anlamına geliyor. Walt Disney, tek kullanımlık plastikleri yasaklayan son büyük firma oldu. Daha önce de benzer yönde haberler IKEA, Starbucks ve Marriot gibi firmalardan gelmişti. Ayrıca San Francisco ve Seattle gibi kentler de tek kullanımlık bazı plastikleri yasaklayacağını açıklamıştı.

IKEA, tüm mağaza ve restoranlarında 2020 yılı itibarıyla tek kullanımlık plastik ürünlerini yasaklayacak. Buna göre, plastik pipet, çatal, bıçak, kaşık, çöp poşedi, kupa gibi ürünler kullanılmayacak.

Benzer şekilde Starbucks da çevre kirliliğini azaltmak amacıyla 2020 yılına kadar plastik pipet kullanımına son vereceğini duyurmuştu. Uygulama ilk olarak Washington eyaletinin Seattle ve Kanada’nın Vancouver kentlerinde bu yıl sonbaharda başlayacak, daha sonra tüm ABD’de ve Avrupa’dan başlayarak küresel çapta yürürlüğe girecek.

Dünyanın en büyük otel zincirlerinden Marriott da bu yılın sonundan itibaren 1500’den fazla otelinde tek kullanımlık plastik pipetleri ve plastik karıştırıcıların artık kullanılmayacağını açıkladı. Marriott yıllık 1 milyar plastik pipet kullanıyor ve çeyrek milyar plastik karıştırıcı kullanıyor.