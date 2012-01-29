T24 LogoT24 Logo
Dünya

Wall Street protestocularına gözaltı OAKLAND (A.A)

29 Ocak 2012 12:15

-Wall Street protestocularına gözaltı OAKLAND (A.A) - 29.01.2012 - ABD'nin California eyaleti Oakland kentinde bir kongre binası, belediye binası ve kamu binalarını işgal etmeye çalışan göstericilerden gözaltına alınanların sayısının 300'e yükseldiği bildirildi. Polis sözcüsü Jeff Thomason, göstericilerin ellerinde Amerikan bayraklarıyla girdikleri binalara zarar verdiklerini, yaklaşık 100 polis memurunun belediye binasının etrafını sardığını söyledi. Oakland Belediye Başkanı Jean Quan da geç saatlerde düzenlediği basın toplantısında, protestocuların ellerindeki bayrakları yaktığını, birçok sanat eserine zarar verdiğini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24