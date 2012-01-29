-Wall Street protestocularına gözaltı OAKLAND (A.A) - 29.01.2012 - ABD'nin California eyaleti Oakland kentinde bir kongre binası, belediye binası ve kamu binalarını işgal etmeye çalışan göstericilerden gözaltına alınanların sayısının 300'e yükseldiği bildirildi. Polis sözcüsü Jeff Thomason, göstericilerin ellerinde Amerikan bayraklarıyla girdikleri binalara zarar verdiklerini, yaklaşık 100 polis memurunun belediye binasının etrafını sardığını söyledi. Oakland Belediye Başkanı Jean Quan da geç saatlerde düzenlediği basın toplantısında, protestocuların ellerindeki bayrakları yaktığını, birçok sanat eserine zarar verdiğini kaydetti.