Erdoğan'ın 'öğrenci evi' çıkışını dünya basını nasıl gördü?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kadın ve erkek üniversite öğrencilerinin ev paylaşmasına karşı yasal düzenleme yapılabileceğine ilişkin sözleri dış basında da geniş yer buldu.

Hürriyet.com.tr'de yayımlanan habere göre, önde gelen basın kuruluşlarının tartışmaya dair haberleri özetle şöyle:

Reuters: Karma öğrenci evleri Erdoğan'ın yeni, yersiz korkusu oldu

Türkiye Başbakanı Tayyip Erdoğan kadın ve erkek öğrencilerin birlikte yaşamasını engellemek için yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi. Erdoğan'ın bu açıklaması, özel hayata din temelli müdahale suçlamalarını tetikledi.

Devlete bağlı öğrenci yurtlarındaki karma bölümlerin yüzde 75'ini hali hazırda kapattıklarını ve bu doğrultuda devam edeceklerini belirten Erdoğan, aynı evi paylaşan kadın ve erkek öğrenciler hakkında şikayetler gelmesi halinde valilerin de müdahale için yetkilendirilebileceğini söyledi.

Erdoğan, Finlandiya'ya düzenlediği resmi ziyaretten önce düzenlediği basın toplantısında, "Bir kızla bir erkek özel müstakil evlerinde nasıl birlikte kalabilir? Siz kızınız ya da oğlunuz için böyle bir şeyi hoşgörüyle karşılayabilir misiniz?" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın karma öğrenci evi ya da yurtlarıyla ilgili sözleri Ak Parti'nin hafta sonunda basına kapalı gerçekleştirdiği bir toplantıdan sızmış ve Türk gazetelerinde yer bulmuştu. Yardımcıları, Erdoğan'ın kayıt dışı öğrenci yurtlarını kastettiğini belirterek, tartışmaları hafifletmeye çalışmıştı.

AFP: Türkiye Başbakanı karma yurtlara karşı planı savundu

Türkiye'nin muhafazakâr Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan laik ülkede tartışma yaratan bir planı savundu.

Erdoğan, parti grubunda yaptığı konuşmada, "Devlet yurtlarında kız ve erkek öğrencilerin birlikte yaşamasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Erdoğan, "Karıştığı zaman her şey olur. Ailelerden şikayetler aldık. Bizden müdahale etmemizi istediler. Müdahale etmek bizim görevimiz" ifadesini kullandı.

Türkiye'yi 10 yılı aşkın süredir yöneten Erdoğan çoğunluğu Müslüman ülkeye İslami değerler empoze etmekle suçlanıyor.

Karşıt görüştekiler, Erdoğan'ın iktidarı döneminde Türk toplumunun her zamankinden fazla kutuplaştığı ve Türkiye'nin muhafazakar İslam'a doğru kaydığını savunuyor.

AP: Türk lider kadın ve erkek öğrencilerin üniversite yurtlarında ayrı kalacağını söyledi

Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetin vatandaşların yaşam tarzlarına müdahale ettiği yönündeki suçlamaları reddederek, partisinin anne babalara karşı bir görevi olduğunu söyledi.

Kız ve erkek öğrencilerin birlikte yaşaması konusu, laik kanunlar geçerli olan ancak Erdoğan'ın İslami eğilimli partisi tarafından idare edilen Türkiye'de hassas bir konu.

Wall Street Journal: Türkiye'deki kültür savaşında yeni cephe

Daha üç ay önce ülke çapındaki hükümet karşıtı gösterileri başarıyla savuşturan Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin sert kültürel tartışmasında yeni bir cephe açtı: Öğrenci evleri.

Çoğunluğu muhafazakâr Türkiye'de karma öğrenci evleri pek sık görülmüyor. Ama Erdoğan'ın sözleri sosyal medyada tartışma yarattı. Liberaller Erdoğan'ı vatandaşların özel hayatlarına müdahale etmek ve toplumu İslamileştirmekle suçluyor.