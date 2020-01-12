Wall Street Journal yazdı: ABD, Irak'ın "Askerlerini çek" çağrısına ne yanıt verdi?

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ABD'nin İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanı Kasım Süleymani'yi Irak'ta öldürmesi üzerine Irak Meclisi'nin "ABD askerleri ülkeden çıksın" kararına ABD'nin ne yanıt verdiği ortaya çıktı. Wall Street Journal gazetesinin özel haberine göre ABD, askerlerini Irak'tan çekmesi durumunda Bağdat'ın New York Merkez Bankası'ndaki hesabının kapatılacağı uyarısı yaptı.

Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Irak Meclisi'nin aldığı kararın aldından Trump yönetimi Irak'ın hükümetin önemli banka hesabını kaybedeceği mesajını verdi. Iraklı yetkililerin aktardığına göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak yönetiminin New York Merkez Bankası'ndaki hesabının kapatılabileceği uyarısını yaptı.

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Gazeteye konuşan yetkililer böyle bir adımın atılması durumunda , Irak’ın finans sisteminde yıkıcı bir nakit sorunu olabileceğini çünkü petrol satışından elde edilen gelir burada tutulduğunu söyledi.