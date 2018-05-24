Wall Street Journal: Türkler, yaşananların hesabını Erdoğan'dan sorarlarsa akıllılık etmiş olurlar

Dolar/TL kurundaki hızlı yükleşin dünya basınının da gündemine oturdu. Wall Street Journal'da yer alan analizde "Erdoğan'ın düşük faiz planının ters teptiğini" belirtildi, "Türkiyeliler yaşananların hesabını Erdoğan'dan sorarlarsa akıllılık etmiş olur" ifadesine yer verildi.

WSJ, Erdoğan'ın seçimler öncesinde faizleri düşük tutmak istediğini belirtip ekledi:

"Ancak, bu plan ters tepti ve şimdi de kurdaki yükselişten yabancılar ile Batılı politikacıları sorumlu tutmaya çalışacak. Türkiyeliler, yaşananların hesabını Erdoğan'dan sorarlarsa akıllılık etmiş olurlar".

Lira, yıl başından beri yüzde 20 değer kaybetti

Haberde liranın, bu yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 20 değer kaybederek, dolar karşısında en fazla gerileyen gelişmekte olan ülke para birimleri arasında yer aldı.

Erdoğan'ın Merkez Bankası'na "Suriye lideri Beşar Esad muamelesi" yaptığı söylenilen yazıda yine Erdoğan'ın "her türlü ekonomik kötülüğün anası ve babası" sözleri hatırlatıldı.

"Yatırımcılar bu sözleri, enflasyonun yüzde 11'e yaklaşmış olmasına karşında Erdoğan'ın Merkez Bankası üzerinde siyasi kontrol kurduğunun bir göstergesi olarak yorumladı" ifadeleri kullanılan haber şöyle devam etti:

"Giderek otoriterleşen yönetim altında..."

"Sermayenin ülkeden çıkmasıyla birlikte, Merkez Bankası liradaki panik satışlarını önlemeye çalışırken, Erdoğan da ister istemez faizlerin yükseldiğini görüyor.

"Çarşamba günü Merkez Bankası faizi yüzde 13,5'ten yüzde 16,5'e yükseltti. Bunu, Erdoğan'ın giderek otoriterleşen yönetimi altında Türkiye'deki kurumların itibar kaybının bedeli olarak görmek gerek.

"Diktatörler, her siyasi kararda yaptıkları gibi, mali politika ve para politikasını da dikte etmeyi sevdiklerinden dolayı çok ender durumlarda iyi birer ekonomi yöneticisi olurlar."