Wall Street Journal: Avrupa Birliği, Rusya Savunma Bakanı'na yaptırım uygulayacak

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Wall Street Journal'a konuşan diplomatlar, Avrupa Birliği'nin Moskova'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yapıları tanıma kararı sebebiyle Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya yaptırım uygulayacağını belirtti.

Diplomatlar, Rusya'nın İnternet Araştırmaları Ajansı'na da yaptırım uygulanacağını belirtti. Daha önce ABD de 2016 seçimleri sırasında halkı kutuplaştırmaya çalıştığı gerekçesiyle İnternet Araştırmaları Ajansı'na yaptırım uygulamıştı.

AB'nin yaptırımlarının çarşamba gününün ilerleyen saatlerinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

AB'nin dönem başkanı Fransa'nın Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, başkent Paris'te AB dışişleri bakanları ile yaptığı toplantı sonrasında Rusya'ya karşı yaptırım taslağının kabul edildiğini açıkladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, yaptırımların bankalara, finansal piyasalara ve Rusya dış ticaretine yönelik olduğunu açıkladılar.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de yaptırımların ayrılıkçı bölgelerin tanınmasına onay veren Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın 351 üyesi ile Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini tehdit eden 27 kişiye yönelik olduğunu belirtti.