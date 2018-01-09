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Dünya

Wall Street Journal: ABD Kuzey Kore’ye askeri saldırı seçeneğini değerlendiriyor

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Ocak (DHA) – ABD’li gazete Wall Street Journal’da yer alan bir haberde, ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin Kuzey Kore’ye askeri bir saldırı gerçekleştirme seçeneğini değerlendirdiği ileri sürüldü

09 Ocak 2018 19:24

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Ocak (DHA) – ABD’li gazete Wall Street Journal’da yer alan bir haberde, ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin Kuzey Kore’ye askeri bir saldırı gerçekleştirme seçeneğini değerlendirdiği ileri sürüldü. 
Haberin, Kuzey Kore ve Güney Kore’nin sorunları diyalogla çözmeye karar verdiği gün yayınlanması dikkat çekti. Wall Street Journal, Trump hükümetinin Seul ve Pyongyang arasındaki buzlar erimekteyken riskli bir stratejiyi değerlendirdiğini yazdı. 
Haberde, ABD’li yetkililerin Kore yarımadasında topyekün bir savaşı tetiklemeden askeri bir saldırı düzenlemenin mümkün olup olmadığını değerlendirdiği ileri sürülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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