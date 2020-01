​Wall Street Journal: 15 Temmuz sonrası Türklerin ABD'deki evlere ilgisi arttı

ABD'nın saygın medya kurumlarından Wall Street Journal, Miami'de yapımı devam eden lüks rezidansların yüzde 5'ini Türk vatandaşlarının satın aldığını yazdı. Gazete, bu patlamada en büyük etkenin 15 Temmuz darbe girişimi olduğunu öne sürdü. Diğer faktörler arasında Avrupa çapında meydana gelen terör saldırılarını ve Türk lirasının sürekli değer kaybetmesini gösterdi.

Amerika'nın Sesi'nden Can Kamiloğlu'nun haberine göre, ABD’de yaşayan Türklerin sayısal olarak yarısının yaşadığı New York, New Jersey, Connecticut eyaletlerine son dönemde Türkiye’den büyük bir göç dalgası yaşanırken, diğer eyaletlerde de durum farklı değil.

New York, New Jersey, Connecticut eyaletlerinin dışında Türklerin en fazla yaşamak istediği eyaletlerin başında Florida eyaleti yer alıyor. İklim koşullar, doğası ve ülkenin doğu eyaletlerine göre hayat şartlarının daha ucuz olması bu eyalete Türklerin akın etmesine neden oldu.

Florida eyaletinde Türklerin en yoğun olarak yaşamak istediği yer, doğası, gece hayatı ve plajlarıyla ünlü Miami kenti. Eyaletin Tampa, Orlando gibi diğer büyük şehirleri ve sahil kasabalarında durum farksız. En ıssız bir kasabada bile karşınıza bir Türk çıkıyor.

"Son dönemde yoğun ilgi var"

Miami kentinde çok sayıda Türk vatandaşının ikinci konut, üçüncü konut, yatırım veya tatil amaçlı satın aldığı evlerde, son dönemde Türkiye’de yaşanan gelişmeler ve olaylardan duyduğu kaygı nedeniyle ciddi bir göç yaşandığı belirtiliyor. Türklerin daha çok tatil amacıyla aldıkları bu konutları artık bütün yıl yaşayacakları evlere dönüştürdüğü ifade ediliyor.

Türkler Florida eyaletinde Miami dışında bir çok kent ve sahil kasabalarına büyük ilgi gösteriyor. Floridalı emlakçılar, zengin ve ünlü Türklerin tercihlerinin Miami sahilleri, orta sınıf Türklerin ise müstakil ev fiyatlarının çok daha ucuz olduğu diğer kent ve kasabaları tercih ettiğini belirtiyor.

"Türklerin emlak almak için

başvuruları geçen yıla göre yüzde 58 arttı"

Miami’de çok sayıda Türk emlak şirketi faaliyet gösteriyor. Merkezi İstanbul’da olan Turyap’ın şubesini Florida’da açan Türk emlakçı Hilal Borque, Wall Street Journal gazetesine bölgede yaşayan Türklerin sayısında patlama yaşandığını belirtti.

Amerikalı emlakçılar da, Türkiye ve Türkler’den gelen yoğun talep karşısında oldukça memnun. Bir başka emlakçı Reid Boren de Wall Street Journal'a, varlıklı Türklerin geçmişte Londra ya da Güney Fransa'da tatil veya yatırım amaçlı ikinci evlerini satın aldıklarını ancaktercihlerini değiştirip artık ikinci evlerini ABD’de almaya başladıklarını söyledi. Son olarak iki katlı bir çatı katını 8.6 milyon dolara bir Türk’e sattığını açıkladı.

İki yıl önce Türkiye'den neredeyse hiç talep almadıklarını belirten emlak danışmanı Edgardo Defortuna da, Luxury Portfolio isimli emlak sitesine, Türklerden gelen başvuruların geçen yıla oranla yüzde 58 arttığını söyledi.

Türkiye’nin zenginleri Miami’de

Sevi Sarı, Florida Türk –Amerikan İş Kadınları Derneğinin Başkanı ve yaklaşık 18 yıldır da Florida’da yaşıyor. Yıllar önce Florida Türk Radyosu’nu kurmuş ve üç yıl kadar yayıncılık yapmış. Şimdi Florida’da sahip olduğu havacılık şirketini yönetiyor. Sarı, Florida’nın nabzını en iyi bilen Türklerden biri. Amerika’nın Sesi olarak ‘Florida’ya Türklerin ilgisi nasıl?’ şeklindeki sorumuzu şöyle yanıtlıyor:

”Amerika’nın en zenginlerinin tamamının nasıl Palm Beach’te evleri varsa bizim Türk zenginlerin de Miami’de evleri var. Yerleşik olarak orada yaşamasalar bile çoğunluğunun orada evleri var. Her geçen gün de artıyor. Son olarak Acun, Miami’de 6-7 milyon dolara bir ev aldı. Amerika zenginleri Palm Beach’de Türkiye zenginleri Miami’de”

"Şaşıracağınız insanlar

Türkiye’yi terk edip buraya yerleşiyor"

Sarı’nın Florida’ya Türklerin son dönemdeki yoğun ilgisine işaret eden sözleri Wall Street Journal gazetesinde yayınlanan haberle de örtüşüyor. Son dönemde Florida’da yaşamak isteyen Türklerin sayısında patlama olduğunu kaydeden Sarı,” Türkler için nedense Florida çok ilginç bir yer, bu yıllardır böyle. Ama son altı ayda gerçekten bir patlama oldu. Türkiye’deki karışıklıklar, belirsizlikler insanları tedirgin ediyordu ama son altı ayda gerçekten bir patlama oldu. Öyle isimler görüyorum ve duyuyorum ki onların ülkemizden böyle endişeyle buralarda kendilerini sağlama almaya çalışmaları beni bazen ülkem adına da ürkütüyor. Acaba hakikaten böyle ciddi mi durumlar diye ben de endişeye kapılıyorum. Önceki durumlar bir Miami zaafındandı, bu son dönemde nedense insanlar buralarda da kendilerini sağlama almaya çalışıyor. Bunlar sıradan insanlar değil. Şaşıracağınız isimler görüyorum burada. “

"Türkiye’de gecekondu fiyatına

burada yüzme havuzlu ev alıyorlar"

Sarı’ya göre Türkler fiyatların ucuzluğunu ve yaşam kalitesinin farkını yakalamışlar, önce kiracı olarak geldikleri Florida sahillerinde ev sahibi olmaya başlamışlar. Sarı, “Miami’de kiracı olmak zor, ev sahibi olmak daha kolay. Türkler son dönemde bunun farkına vardı. Türkiye’de bir gecekondu fiyatına burada çok güzel bir ev sahibi olacaklarının farkına vardılar. Gelen insanlar buradaki fiyatlara inanamıyor. Türkiye’de ev fiyatları uçuk ama Miami çok ucuz. İsmi büyük hem de Türkiye’deki gecekondu fiyatına burada havuzlu bir ev alabiliyorlar.”